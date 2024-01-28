В Запорожье заявили о поражении объекта инфраструктуры

Глава подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко заявил о поражении объекта инфраструктуры в столице региона Запорожье. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По словам Малашко, на месте происшествия работают спасатели.

До этого сообщалось о серии взрывов в подконтрольном Украине Запорожье. Согласно данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), на город обрушилась атака беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.