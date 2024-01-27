Цвета мусорных контейнеров станут едиными для всей России

В России могут стандартизировать цвета мусорных контейнеров для пластика, стекла и бумаги, сделав их одинаковыми для всей страны. Об этом со ссылкой на Российского экологического оператора (РЭО) сообщает РИА Новости.

Соответствующие изменения предполагается закрепить на федеральном уровне.

По словам гендиректора компании Дениса Буцаева, постановление о стандартизации цветов мусорных контейнеров находится на согласовании федеральных органов власти. Ожидается, что уже в скором времени маркировка мусорных контейнеров во всех регионах станет единой и, в конце концов, привычной пользователям.

Принятие документа затянулось в силу административных причин, а его содержание «ни у кого не вызывает разногласий», говорится в публикации. Ожидается, что правительственное постановление по этому поводу будет принято в ближайшие месяцы.

По предложению РЭО, синие баки будут предназначены для сбора макулатуры, оранжевые — для незагрязненного пластика и металлолома, зеленые — для стекла, коричневые — для пищевых отходов, желтые — для смешанных отходов вторсырья, серые — для несортированных смешанных отходов.

26 января сообщалось, что Россия начнет экспортировать оборудование мусорной отрасли в три азиатские страны.

22 января сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли в отходах живую собаку.

Ранее мэр Казани предложил стирать пакеты.