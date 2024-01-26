Российский пенсионер хотел «задекларировать» сбережения и лишился более 15 млн рублей

В Москве 76-летний житель стал жертвой мошенников, которые предложили пенсионеру «задекларировать» его сбережения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пенсионер общался с несколькими аферистами: сначала телефонные мошенники рассказали, что некая женщина пытается переоформить по доверенности его пенсию на себя. Другие злоумышленники, знавшие, что мужчина хранит в квартире сбережения, заявили ему о необходимости «задекларировать» их.

Мошенники пояснили, что для осуществления процедуры необходимо на время передать деньги курьеру, который отвезет их в организацию для «декларирования», а затем вернет обратно. О общей сложности пенсионер передал преступникам семь млн рублей и 70 тыс. долларов.

Затем аферисты уговорили мужчину принять участие в операции по поимке «банковских мошенников», выманив у потерпевшего еще 2,2 млн рублей. После этого злоумышленники выходили с москвичом на связь еще несколько дней, после чего пропали.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

В Омске мошенники выманили у кардиолога 9,5 млн рублей, притворившись ее начальством.