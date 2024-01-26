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Директор компании по недвижимости арестован за поджог зданий своих конкурентов

Complex: в Канаде арестовали директора компании по недвижимости за поджог домов конкурентов

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Shutterstock

В Канаде арестовали директора компании по недвижимости, устроившего поджог зданий конкурентов, пишет Complex.

По данным СМИ, арестованного зовут Кристоф Фолл. Сообщается, что мужчина устроил пожар на нескольких объектах своих конкурентов в сфере недвижимости в Монреале. Таким образом мужчина хотел улучшить финансовое положение своей компании.

Вместе с Фоллом по делу проходят еще два человека — им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения поджога и нанесения ущерба чужому имуществу. В полиции добавили, что мужчина с подельниками сжег восемь домов.

Эта новость вызвала ажиотаж среди местных пользователей соцсетей.

«Монреаль выводит продажи на совершенно новый уровень», — шутят комментаторы.

Ранее американка подожгла кровать бывшего парня, пока он спал с другой девушкой.

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