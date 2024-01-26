Россиянам рассказали, какие схемы будут использовать мошенники перед «киберпонедельником»

В активный период распродаж среди самых распространенных мошеннических схем — рассылка фишинговых писем, создание фейковой рекламы и поддельных сайтов. Цель злоумышленников — кража не только денег, но и данных пользователей, которые можно продать в даркнете. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики.

«При рассылке фишинговых писем мошенники призывают получателей воспользоваться акциями и приобрести товар с большой скидкой. Этот прием эффективен, так как пользователи склонны покупать спонтанно, стараясь получить товары по самой низкой цене. Трафик на поддельные сайты очень часто собирают с помощью контекстной и таргетированной рекламы. Чтобы не попасть на поддельный ресурс, стоит обращать внимание на название доменов и дату регистрации. Нередко мошенники меняют местами буквы или заменяют одну из них в названии или ставят другую цифру», — объяснил он.

Злоумышленники также создают и размещают фейковые объявления на популярных сайтах и в социальных сетях. Отличить подделки от настоящей рекламы бывает трудно, поскольку официальные продавцы размещают объявления на тех же сайтах и в соцсетях. Фейковая реклама перенаправляет пользователя на клон официального сайта магазина, где вся введенная личная информация оказывается в руках злоумышленников, добавил Ковалев.

«Чем больше персональных данных окажется в руках мошенников, тем выгоднее они продадут их в даркнете или используют в своих целях. Чтобы подстраховаться, не переходите по сомнительным ссылкам. Если увидели баннер с распродажей, нужно проверить официальный сайт магазина — действительно ли там проходит акция. Только после этого следует принимать решение о покупке», — подчеркнул эксперт.

Не следует также вводить ПИН-коды банковских карт. В настоящих онлайн-магазинах вводят одноразовый код из СМС или последние цифры из флешкола — автоматического телефонного звонка.

«Существуют расширения для браузеров, которые помогают получить дополнительный кешбэк и быть в курсе всех акций. Многие пользователи устанавливают их, чтобы приобрести товары с максимальной выгодой. Мошенники знают об этом и создают свои расширения, которые могут красть данные пользователей. Поэтому нужно внимательно изучать сайты, предлагающие установку расширения, читать отзывы пользователей и только потом устанавливать его на свой компьютер», — отметил он.

Онлайн-магазины заинтересованы в защите пользователей от угроз, поэтому регулярно обновляют операционные системы приложений. Перед покупкой проверьте, что на вашем смартфоне установлена последняя версия приложения магазина.

«Покупайте только на проверенных площадках. Убедитесь, что сайт имеет защищенное соединение (в адресной строке указано https://) и хорошие отзывы от других покупателей. Используйте сложные пароли и не повторяйте одну и ту же комбинацию на разных сайтах. Для каждого магазина создавайте уникальные пароли, а также активируйте двухфакторную аутентификацию. Будьте осторожны при вводе личной информации. Никогда не предоставляйте больше данных, чем необходимо для покупки. Используйте также безопасные методы оплаты, например, кредитные карты с защитой от мошенничества или платежные системы с хорошей репутацией. Самое главное правило — не поддаваться призывам к быстрой покупке, тщательно проверять ресурсы, откуда приходят новости об акциях и распродажах, и быть внимательным к своим действиям в интернете», — резюмировал Ковалев.

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