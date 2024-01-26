Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане прилетели в Москву

Выжившие пассажиры российского самолета Falcon 10, разбившегося в Афганистане, прибыли в Россию из Дубая. Об этом сообщает РИА Новости.

Их самолет приземлился в аэропорту Внуково.

Falcon 10 потерпел крушение 21 января в провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс из Гая (Индия) в Жуковский через Ташкент. На борту находились шесть человек, из которых только четверо выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.

Тела супругов Анатолия и Анны Евсюковых из Волгодонска будут доставлены позже.

По данным табло прилетов, рейс из Дубая прибыл в аэропорт Внуково утром 22 января с двумя пилотами и двумя медиками на борту.

До этого сообщалось, что в истории с рухнувшим в Афганистане джетом с россиянами появились украденные $1,2 млн и несостыковки. Из рухнувшего в Афганистане самолета Falcon 10 могли похитить деньги. Кражу, по предварительной версии, совершили члены поисково-спасательной группы, первой прибывшей на место падения джета. Что известно об исчезнувших деньгах и новых странностях в истории с авиакатастрофой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.