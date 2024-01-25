Россиянина приговорили в США к 5 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве

Россиянина Владимира Дунаева приговорили в США к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подсудимый приговорен к 64 месяцам тюрьмы с учетом времени, проведенного под стражей, и 5 годам под надзором после освобождения», — говорится в решении суда.

25 мая 2021 года Дунаев по запросу США был задержан в Южной Корее и позже экстрадирован в США. В июле 2023 года россиянина, который находился в предварительном заключении в тюрьме в штате Огайо, посетили сотрудники посольства РФ.

По этому делу также проходят арестованная гражданка Латвии Анна Витте и еще несколько человек, остающихся на свободе. Их обвиняют в создании и распространении программного обеспечения для вымогательства под названием Trickbot в период с ноября 2015 года и до августа 2020 года.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Дунаев признал себя виновным.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.