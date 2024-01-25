В Московском зоопарке рассказали, как панда Катюша изучает порог вольера

Панда Катюша из Московского зоопарка предпринимает попытки перебраться через порог между вольерами. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

«Катюша начала осваивать порог», — написала она.

На кадрах можно увидеть, как панденок изучает порог между вольерами, однако мать-панда не дает его перейти.

При этом Акулова отметила, что и сама Катюша не торопится переступать порог.

До этого Московский зоопарк показал видео с панденком Катюшей на фоне сонной мамы-панды. В ролике детеныш карабкается по бревенчатой лестнице, ведущей к выходу в вольер. На пороге расположилась сонная мать Катюши, панда Дин Дин.

Павильон «Фауна Китая» временно закрыт для посетителей Московского зоопарка с 12 января. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить свою дочь Катюшу в большой вольер.

Ранее малышка-панда из Московского зоопарка переехала в новый манеж.