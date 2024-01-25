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На Урале кондуктор выкинула женщину из автобуса

В Свердловской области кондуктор вытолкала пассажирку на улицу

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Shutterstock

В Свердловской области пассажирка вывалилась из автобуса на асфальт после остановки транспортного средства. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в селе Косой Брод. Как поделилась кондуктор, пожилая женщина была в состоянии алкогольного опьянения и не могла встать. Кондуктор оттащила пассажирку к лестнице и подтолкнула к выходу. В результате женщина вывалилась на асфальт.

По словам представителя перевозчика, пассажирка нередко ездит на этом маршруте и, как правило, садится в автобус пьяной. В день инцидента кондуктор долго упрашивала женщину выйти, но пенсионерка не обращала на это внимания.

«В итоге кондуктор пыталась ее вытащить, но сил не хватило, не удержала, кондуктор сама женщина, она не смогла поднять пассажирку», – поделился мужчина.

Он добавил, что пассажирке лично принесут извинения и, если необходимо, окажут помощь.

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