В Верховной раде Украины предложили сократить полномочия военкоматов

Депутат Верховной рады Украины Егор Чернев сообщил, что комитет парламента по вопросам национальной безопасности рассматривает возможность сокращения полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов). Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, инициатива появилась из-за многочисленных конфликтов граждан страны с сотрудниками ТЦК. Один из подобных случаев произошел в Одессе, где работники военного комиссариата пытались мобилизовать прибывших по вызову врачей скорой помощи.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — признался законодатель.

Он добавил, что сейчас депутаты Рады обсуждают способы предотвращения таких ситуаций в будущем. При этом одно из предложений включает в себя сокращение полномочий территориальных центров комплектования и их передачу иным гражданским органам, рассказал Чернев.

11 июня сотрудники ТЦК в городе Одессе попытались мобилизовать врачей скорой помощи, прибывших в военный комиссариат по вызову. Медиков удерживали в территориальном центре комплектования около шести часов. За это время к зданию подъехали еще несколько машин скорой помощи с включенными сиренами, чтобы поддержать удерживаемых внутри врачей.

Ранее водители машин скорой помощи на Украине начали массово увольняться из-за мобилизации.