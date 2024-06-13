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Пленный боец ВСУ рассказал об эвакуации членов «Кракена» из Харьковской области

Боец ВСУ Доценко: члены «Кракена» вывозили из Харьковской области только своих

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Vadim Ghirda/AP

Члены украинского националистического формирования «Кракен» после активизации боевых действий в Харьковской области эвакуировали из региона только своих военных. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Доценко, передает РИА Новости.

По данным агентства, солдат служил в 415-м отдельном стрелковом батальоне украинских войск. Однако в ходе одного из сражений мужчина попал в плен к Вооруженным силам РФ.

Он рассказал, что во время эвакуации из Харьковской области на позиции прибыли две американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley с пулеметами. Также на линии фронта появились члены «Кракена».

«Вытянули своих. Тех, кто был, другие — пограничники с нами еще были — никого, ничего [не взяли]. <...> Забрали своих и «откатились», — вспомнил Доценко.

Мужчина уточнил, что автомобиль его батальона двигался как раз навстречу покинувшим позиции бойцам «Кракена». При этом последние не стали предупреждать других военнослужащих о приближении российских войск, в результате чего их машина попала под шквальный огонь.

Пленный солдат ВСУ признался, что ему неизвестно точное число оставивших позиции членов «Кракена». Но, как он сказал, на данном участке фронта их было буквально «пара человек».

Ранее в Харьковской области российские военные взяли в плен более 60 бойцов «Кракена».

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