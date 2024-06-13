В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Опасность атаки БПЛА действовала в регионе с 22:28 мск 12 июня.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино со стороны украинской армии. Гладков также сообщил, что в четырех частных домах зафиксированы различные повреждения. Также в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, кроме того, в одном из них повреждена линия газоснабжения.

Губернатор уточнил, что девять автомобилей были посечены осколками.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.