Названы привычки, которые помогут избежать появления камней в почках

Людям, которые имеют предрасположенность к образованию камней в почках, лучше снизить потребление продуктов, содержащих белок, кальций и соль. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, именно такие продукты провоцируют появление недуга. Она уточнила, что кальций содержится в молочных продуктах, белок — в мясе. Помимо этого, таким пациентам важно пить больше воды, чтобы снизить риск формирования камней в почках. Однако вода должна быть не сильно кальцинированной, предупредила врач.

«Если такая вода течет у вас в регионе или в скважине, обязательно надо ставить фильтры и пить дистиллированную воду. Употребление чрезмерно минерализованной воды — это тоже очень частый фактор развития камней в почках», — заключила Ярцева.

Эксперты до этого говорили, что тонизирующий холодный чай считается полезным для здоровья, так как за счет содержания катехинов и танинов улучшает сосуды. Помимо этого, в нем содержатся минеральные вещества, антиоксиданты, помогающие бороться с воспалениями. Однако, по их словам, злоупотреблять этим напитком опасно — он может навредить людям, склонным к мочекаменной болезни.

Ранее ученые назвали напиток для профилактики камней в почках.