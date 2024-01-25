Четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане в пятницу вернутся в Москву

Четыре человека, которые выжили в результате крушения бизнес-джета Falcon в Афганистане, вернутся в Москву в пятницу. Об этом в министерстве иностранных дел России сообщили РИА Новости.

«Четыре человека, выжившие в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетают завтра утром во Внуково», — говорится в сообщении.

25 января сообщалось, что выживших при крушении самолета в Афганистане отправят в Санкт-Петербург.

В этот же день афганское издание Hasht e Subh сообщило, что из самолета Falcon 10 украли $1,2 млн. Посольство России не смогло подтвердить кражу этих средств.

Экипаж бизнес-джета Dassault Falcon 10 перестал выходить на связь вечером 20 января. Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу. Он выполнял чартерный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). На нем должна была вернуться в Россию семейная пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы, Анне срочно требовалась помощь врачей.

На следующий день в Росавиации сообщили, что самолет потерпел крушение в Афганистане у границы с Таджикистаном. После отказа двигателей лайнер рухнул на склон горы. На борту были шесть пассажиров. Выжили четверо — два летчика и два медработника, их доставили в Кабул на лечение.

Ранее сообщалось, что пилоту рухнувшего в Афганистане самолета может грозить 10 лет тюрьмы.