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На Урале вынесли приговор 73-летней пенсионерке за попытку поджога военкомата

«Е1»: в Свердловской области пенсионерку осудили за поджог военкомата

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Первоуральске огласили приговор 73-летней местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат по заданию мошенников. Об этом сообщает «Е1».

Пенсионерка из Первоуральская пыталась поджечь военкомат весной 2023 года, мошенники убедили пожилую женщину в том, что она участвует в специальной операции ФСБ под кодовым названием «Зевс».

По словам обвиняемой, сначала аферисты выманили у нее все накопления в сумме полмиллиона рублей, а потом предложили поучаствовать в секретной операции, за которую пообещали вознаграждение, пенсионерке нужно было устроить поджог военкомата.

Женщина пришла на крыльцо учреждения и разлила горючую жидкость, но она не воспламенилась, жительница Первоуральска совершила вторую попытку поджога и была задержана на месте преступления.

Приговором суда ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее двоих мужчин на Урале осудили за подготовку к поджогу военкоматов.

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