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В Краснодаре продали за 250 тысяч рублей читающего стихи попугая Валеру

«360»: знающего имя президента РФ попугая жако Валеру продали за 250 тыс. рублей

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Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

В Краснодаре местный житель выставил на продажу попугая жако по имени Валера, попросив за него 250 тыс. рублей. Среди преимуществ птицы хозяин назвал умение читать наизусть стихи. У Валеры уже появился новый хозяин, рассказал его бывший владелец телеканалу «360».

У четырехлетнего попугая, по словам опубликовавшего объявление о продаже жителя Краснодара, богатый словарный запас. Он не только читает стихи классических поэтов наизусть, но и знает имя президента России, а также говорит «Ура!».

«Продали уже. Его в магазине научили [разговаривать]. Купили уже таким», — пояснил хозяин птицы, не уточнив, за сколько в итоге удалось продать смышленую птицу.

Попугаи жако распространены среди любителей птиц. Обитают они в основном в Западной Африке. Такие птицы могут запоминать до 250 слов и живут более 40 лет.

Напомним, в Москве недавно полиция задержала местного жителя, который мошенническим способом похитил из магазина желтохохлого какаду стоимостью более 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что британский зоопарк пытается отучить своих попугаев материться.

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