Эксперт рассказала, как молодому специалисту вести себя на собеседовании

На собеседовании вчерашний студент должен показать работодателю, что он готов приносить пользу компании и учиться новому. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Парфенова.

«Обратите внимание на стиль одежды — первое впечатление может быть важным фактором принятия решения о трудоустройстве. Кроме того, студенту стоит задавать себе вопросы, какой формат работы для него подходит: в офисе или на удаленке, постоянная работа или проектная, по профессии, которую он получает, или ему интересна другая сфера», — продолжила Парфенова.

Перед встречей с работодателем она посоветовала детально ознакомиться с деятельностью компании.

Также эксперт отметила, что дополнительные курсы помогут вчерашнему студенту заинтересовать работодателя. Таким образом молодой специалист может продемонстрировать свой интерес к саморазвитию, пояснила она.

Карьерный консультант Мария Консманова до этого рассказала, какие фразы не должны звучать на собеседовании и чем их лучше заменить. О бывшем работодателе, по ее словам, лучше говорить в позитивном ключе. Кандидат, который плохо отзывается о прошлой работе, в первую очередь ставит под сомнение свою способность находить общий язык с людьми, подчеркнула она.

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