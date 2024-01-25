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Названо число пострадавших из-за ЧП на насосной станции в Новотроицке

Трех человек госпитализировали после обрушения на насосной станции в Новотроицке

Три человека, получившие травмы в результате обрушения на насосной станции в оренбургском городе Новотроицке, доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, передает ТАСС.

По данным ведомства, граждане находятся в травматологии в городе Орске. Однако, в каком состоянии пребывают люди, в настоящее время не уточняется.

«Медики — в режиме повышенной готовности, ситуация находится на контроле [министра здравоохранения Оренбургской области] Татьяны Леонидовны [Савиновой]», — добавили в пресс-службе.

Утром 25 января в здании канализационной насосной станции, расположенной в городе Новотроицке, произошло обрушение. Сразу после этого в Telegram-канале 112 появилась информация, согласно которой под завалами могли оказаться семь человек.

Иные подробности о происшествии не приводились. В частности, это касается причин и обстоятельств случившегося.

В конце декабря в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение шестиэтажного нежилого здания. В результате ЧП никто из не пострадал.

Ранее во Владивостоке обрушилась часть здания бывшего пивоваренного завода.

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