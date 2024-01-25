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В России хотят разработать программу приема выдворенных из стран ЕС граждан

Прием выдворенных из стран ЕС граждан организуют в Калининградской области

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Yves Herman/Reuters

В Калининградской области работают над тем, чтобы выдворенные из стран Евросоюза граждане, которые хотят «стать частью русской культуры», могли приезжать в этот регион. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам, сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, таким людям обеспечат условия для жизни и работы в России. Он уточнил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил разработать полноценную программу, предусматривающую это.

«Мы открыты ко всем переселенцам. Мы ждем, понимаем, что мы сейчас в целом, как страна, мы чувствуем себя как, несомненно, часть России и важный такой регион России, который может быть первым пунктом, в который наши русские люди могут вернуться к себе домой, на наш русский ковчег. <...> Мне кажется, что мы эти элементы должны создавать для наших людей, которые когда-то покинули страну или, может быть, даже родились на чужбине, но чувствуют себя частью русской культуры», — сказал Шендерюк-Жидков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого говорил, что россияне, перебравшиеся в другие страны с началом специальной военной операции (СВО), вернутся на родину по мере того, как растущий рынок России будет становиться более привлекательным. Представитель Кремля отметил, что в экономическом плане у России все «неплохо», страна начала развиваться.

Ранее эксперт рассказал, как возвращение уехавших россиян отразится на рынке труда.

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