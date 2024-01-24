Хозяин потерявшегося в Подмосковье тойтерьера Арчи рассказал, что «круг поисков сузился»

Хозяин пропавшего в Подмосковье тойтерьера по кличке Арчи сообщил «Газете.Ru», что ему удалось определить примерное местонахождение животного. Сергей рассказал, что собаку забрал с железнодорожной станции «Столбовая» мужчина «славянской внешности с небольшой бородкой примерно 30 лет», на нем была надета черная куртка с капюшоном. Сейчас его разыскивают при помощи листовок и объявлений.

«Круг поисков сузился. 16 января Арчибальд доехал до станции «Чехов», там его выпустили на платформу. Я на тот момент был на станции «Столбовая» и от горя, что собаку потерял, ходил и кричал. О том, что по станции бегает человек и кричит «Арчик, Арчик», рассказали в Чехове. Там люди увидели мою собаку, которая бегала по Чехову с растерянным видом. Он откликнулся на имя Арчик и его решили с одним мужчиной отправить на три станции назад, на «Столбовую». Он доехал и там оставил, а меня уже не было», — рассказал Сергей.

Мужчина объяснил, что после того, как пес оказался на станции, его заметили неравнодушные пассажиры. Один из них забрал Арчи, чтобы животное не замерзло на улице.

«На станции стояла супружеская пара и еще один мужчина. Они, естественно, обратили внимание на собачку, которая явно не бродяга — упитанный ухоженный поросеночек. Увидели, что он замерзает. Молодой человек около 30 лет, в черной длинной куртке с капюшоном стоял и ждал электричку, на которой должна была приехать его девушка. Он говорит: «Давайте, если сейчас девушка моя согласится, то мы его заберем». На этом порешили. Приехала девушка, не отказалась. Этот молодой человек взял собаку на руки и они ушли», — рассказал он.

Сергей добавил, что вместе с сотрудниками полиции посетил все станции, которые проехал Арчи. Они собрали показания со свидетелей и таким образом вычислили человека, забравшего пса. Теперь Сергей надеется, что мужчина в скором времени откликнется на объявления.

«Мы сейчас обклеили вокруг станции все выходы листовками. Арчи где-то на станции «Столбовая» у молодой пары, сейчас по объявлениям разыскиваем, но пока ничего, пока тишина, к сожалению. То есть, по предварительной информации, раз молодой человек ждал эту девушку, то они где-то там живут», — заключил мужчина.

Тойтерьера по кличке Арчи высадили из электрички на одной из станций в Подмосковье 16 января. Пес ехал с хозяином, но мужчину высадили после конфликта. Животное осталось в вагоне. Позже охранники увидели собаку в электричке, сфотографировали ее и высадили на одной из станций на мороз.

Ранее хозяин тойтерьера Арчи сообщал, что ему звонили мошенники.