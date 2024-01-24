В Совфеде заявили, что экипаж сбитого Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что экипаж сбитого над Белгородской областью самолета Ил-76 успел доложить о нештатном воздействии.

«То, что самолет был сбит, здесь нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты», — поделился Бондарев.

Он отметил, что не может точно назвать количество ракет, попавших в борт, но на сто процентов уверен в том, что самолет был сбит.

Также Бондарев указал на мастерство пилотов, которые приложили максимум усилий, чтобы самолет упал не на жилые кварталы, а на окраине населенного пункта.

До этого член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области между Россией и Украиной может приостановиться процесс по обмену пленными.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.