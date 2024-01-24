Названа отрасль, которая наиболее остро нуждается в IT-специалистах

В туристической отрасли возник серьезный дефицит IT-специалистов. Особенно сильно кадровый голод актуален на фоне того, что работников переманивают такие крупные компании, как «Яндекс» и банки, заявил гендиректор компании «Ракета» Дмитрий Кривошеев. Порядка 30% вакансий айтишников приходится на туризм, отметил он в пресс-центре НСН.

«По данным еще 2022 года, кадровый голод IT-специалистов в России составлял один миллион человек. То есть, примерно 20-30% от того числа, которое требуется России. Понятно, что в первую очередь страдают IT-экосистемы или разработчики. Для нас это достаточно болезненно», — пояснил Кривошеев.

Турфирмам сложно конкурировать за специалистов, которых переманивают крупные компании, обещая тройные зарплаты, добавил он. Постепенно количество IT-специалистов в туризме растет, но закрываются пока только начинающие позиции, заключил он.

Напомним, специалисты в IT-сфере попали в топ самых востребованных в 2024 году профессий. Так, компаниям требуются программисты, разработчики, тестировщики, аналитики данных и другие.

Эксперты ранее рассказали о хитрости, на которую идут айтишники, чтобы повысить себе зарплату.