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Прогулка кота Твикса по вагону после побега из переноски попала на видео

Опубликовано видео побега кота Твикса, который попал на камеры в поезде

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Инцидент Барнаул/VK

Побег выброшенного из поезда кота Твикса попал на видео камер наблюдения, которые есть в вагоне. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно, как кот гулял между полками, а пассажиры, мимо которых он проходил, гладили его. В итоге питомца увидела проводница и подхватила, вынося в сторону тамбура.

По данным расследования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), кот выбрался из переноски 11 января в 12:23, когда поезд остановился в Кирове. Выяснилось, что человек, который вез кота, вышел прогуляться на перрон, потом вернулся и залез на свою полку. Когда мужчина забирался на место, Твикс ускользнул из переноски на полу и убежал.

По данным Mash, в пассажирской компании установили, что проводница попыталась найти хозяина гуляющего животного, но на ее вопросы никто не откликнулся. Оказалось, что хозяин кота в это время смотрел в телефон и ни на что не обращал внимания.

В компании также узнали, что за две минуты до отправления поезда проводница попросила одного из пассажиров выпустить кота из вагон, пишут журналисты. В 12:36 Твикс оказался на улице и только в 20:23 пассажир, который вез его, обнаружил, что переноска пустая.

Ранее россиянам рассказали, как не потерять питомца в транспорте.

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