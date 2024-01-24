Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы неожиданные напитки, которые помогут снизить давление

Врач Арзамасцев: клюквенный морс и чай с мятой помогут снизить давление

close
100%
Freepik.com

Седативные напитки, например, чай с мятой и другими травами, могут способствовать снижению артериального давления. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

«Можно выделить клюквенный морс, клюквенный отвар. Он обладает мочегонным действием, за счет чего тоже происходит снижение артериального давления. То есть мы, по сути, выводим лишнюю воду», — продолжил врач.

Помимо этого, по его словам, нормализовать давление можно с помощью напитков, в которых содержится калий и магний. Например, подойдет отвар из сухофруктов, для его приготовления можно использовать курагу или чернослив, заключил Арзамасцев.

Инфекционисты из Университета Флиндерса в Австралии по результатам мета-анализа до этого выяснили, что клюква, в том числе клюквенный сок, а также пищевые добавки с содержанием ягоды, снижает на 53% вероятность среди женщин развития инфекции мочевыводящих путей. По словам авторов исследования, клюква с давних времен используется в народной медицине как средство лечения цистита. Теперь у ученых есть научное основание, подтверждающее эффективность ягоды.

Ранее стало известно, какую пользу для здоровья приносит дополнительный час сна.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами