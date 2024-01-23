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Политолог предрек дальнейшее распространение российских атомных технологий за рубежом

Политолог Малинин: российские атомные технологии востребованы во всем мире

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Depositphotos

Распространение российской атомной энергетики за рубежом невозможно сдержать даже нескончаемыми попытками Запада ограничить рост экономического влияния РФ, заявил «Газете.Ru» учредитель «Центра международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория», политолог Алексей Малинин.

По словам эксперта, страны Глобального Юга, в частности, Египет — крупнейшая африканская страна и новый член БРИКС — понимают, что Россия во многих сферах, в том числе в сфере атомной энергетики, занимает лидирующие позиции.

«На это также указывает и тот факт, что атомная энергетика РФ до сих пор, вопреки желаниям многих европейских и украинских чиновников не находится под санкциями ЕС», — отметил Алексей Малинин.

Политолог подчеркнул: российские атомные технологии востребованы во всем мире. Холдинг «Росатом» он назвал одним из двигателей прогресса в этой области.

«Распространение российских атомных технологий за рубежом продолжится, атомные технологии — крайне востребованный элемент развития многих государств. И это признают, в том числе, страны НАТО», — заявил эксперт.

Малинин убежден, что Запад не способен изолировать Россию от мира. Он указал на то, что страны Глобального Юга и Ближнего Востока продолжают конструктивные отношения с РФ.

«Начало строительства электростанции «Эль-Дабаа» является флагманским проектом российско-египетского энергетического сотрудничества и продолжением правильного курса, который взял президент РФ Владимир Путин», — заключил политолог.

23 января президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа».

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