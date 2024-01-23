Политолог предрек дальнейшее распространение российских атомных технологий за рубежом

Распространение российской атомной энергетики за рубежом невозможно сдержать даже нескончаемыми попытками Запада ограничить рост экономического влияния РФ, заявил «Газете.Ru» учредитель «Центра международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория», политолог Алексей Малинин.

По словам эксперта, страны Глобального Юга, в частности, Египет — крупнейшая африканская страна и новый член БРИКС — понимают, что Россия во многих сферах, в том числе в сфере атомной энергетики, занимает лидирующие позиции.

«На это также указывает и тот факт, что атомная энергетика РФ до сих пор, вопреки желаниям многих европейских и украинских чиновников не находится под санкциями ЕС», — отметил Алексей Малинин.

Политолог подчеркнул: российские атомные технологии востребованы во всем мире. Холдинг «Росатом» он назвал одним из двигателей прогресса в этой области.

«Распространение российских атомных технологий за рубежом продолжится, атомные технологии — крайне востребованный элемент развития многих государств. И это признают, в том числе, страны НАТО», — заявил эксперт.

Малинин убежден, что Запад не способен изолировать Россию от мира. Он указал на то, что страны Глобального Юга и Ближнего Востока продолжают конструктивные отношения с РФ.

«Начало строительства электростанции «Эль-Дабаа» является флагманским проектом российско-египетского энергетического сотрудничества и продолжением правильного курса, который взял президент РФ Владимир Путин», — заключил политолог.

23 января президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа».