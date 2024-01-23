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Стало известно о пострадавших от взрыва на заводе Миноборонпрома в Азербайджане

При взрыве на предприятии Миноборонпрома в Азербайджане пострадали три человека

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РИА Новости

При взрыве на заводе Миноборонпрома в Азербайджане пострадали три человека. Об этом сообщила Генпрокуратура в Telegram-канале.

Инцидент случился 23 января около 15:00. В Ширванскую городскую прокуратуру поступила информация о взрыве на заводе «Араз», который принадлежит Министерству оборонной промышленности.

В результате предварительного следствия установлено, что три человека от 31 до 23 лет получили травмы различной степени тяжести.

Есть версия, что все случилось в результате попадания 120-мм минометного снаряда в один из цехов завода, написали в пресс-службе.

Сейчас прокуратура осматривает место происшествия и выясняет обстоятельства случившегося, пояснили в ведомстве.

Накануне в сети появилось видео атаки дрона на газовый терминал компании «Новатэк» в порту Усть-Луги Ленинградской области. Из-за пожара руководству предприятия пришлось приостановить работу терминала. Также был создан оперативный штаб по ликвидации последствий возгорания.

Ранее губернатор Курской области сообщил об атаке украинских беспилотников.

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