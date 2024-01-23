Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты

Стоимость авиабилетов в России может увеличиться на 10%, поэтому россиянам не стоит ожидать более дешевых авиаперевозок. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный редактор портала Avia.ru, эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров.

По его словам, государственное финансирование отрасли вряд ли сможет покрыть объемы для компенсации расходов. Он уточнил, что цены будут расти «скромными темпами, примерно в рамках инфляции». Гусаров также отметил, что спрос на авиаперевозки восстановился после периода пандемии.

В аналитических материалах Центробанка России, опубликованных на сайте ведомства, отмечается, что роста спроса и восстановления объема перевозок в стране удалось достичь благодаря запуску новых маршрутов и развитию внутреннего туризма.

«При этом возросшие издержки авиакомпаний, в том числе из-за необходимости импортозамещения запчастей, а также уменьшение масштабов субсидирования отрасли значимо повлияли на рост цен авиабилетов. По мере исчерпания этих факторов он будет постепенно замедляться», — говорится в сообщении регулятора.

19 января данные Росстата показали, что средняя стоимость авиабилетов на перелет в салоне экономкласса по России за 2023 год выросла на 22,2%. Это максимальный рост за последние 15 лет.

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