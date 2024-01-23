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Жители Алма-Аты почувствовали новое землетрясение

Департамент по ЧС Алма-Атинской области: жители ощутили новое землетрясение

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Depositphotos

Жители Алма-Аты утром во вторник, 23 января, почувствовали подземные толчки интенсивностью 2 балла. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.

«23 января 2024 года в 05 часов 19 мин 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение», — сказано в сообщении.

По данным департамента, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился в 278 км на юго-восток от Алма-Аты, на границе Киргизии и Китая. Глубина подземных толчков составляла 5 км.

Это второй случай за ночь на 23 января. Во вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По имеющейся информации, эпицентр землетрясения, произошедшего в 0:09 по местному времени (21:09 мск), находился в 264 км к юго-востоку от Алма-Аты на глубине 65 км.

В Алма-Ате сила подземных толчков достигла пяти баллов. Также землетрясение ощущалось на территориях Киргизии и Узбекистана. Так, в Бишкеке сила подземных толчков составила четыре-пять баллов, в Ташкенте — три балла.

Издание Tengrinews сообщило, что спустя 36 минут в Алма-Ате произошли повторные толчки.

В результате первого землетрясения, произошедшего в Алма-Ате, пострадали восемь человек.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.

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