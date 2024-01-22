В Госдуме назвали дату рассмотрения проекта о конфискации за фейки о ВС

Государственная дума РФ 24 января рассмотрит в первом чтении законопроект о конфискации имущества за дискредитацию российской армии. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«В первом чтении 24 января будут рассмотрены изменения в УК и УПК», — отметил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, отметив, что инициатива призвана защитить национальные интересы РФ, а также права и свободы граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности.

Жуков отметил, что в планах депутатов рассмотрение законопроекта о дополнительных гарантии госслужащим, мобилизованным на военную службу или заключившим контракт о прохождении военной службы.

Авторами законопроекта о конфискации за фейки об армии РФ стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также другие депутаты.

Ранее Следственный Комитет и Генпрокуратура поддержали проект закона о конфискации имущества за фейки о российской армии.