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В Совфеде рассказали о разработке российского истребителя шестого поколения

Сенатор Бондарев рассказал о разработке истребителя шестого поколения МиГ-41

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Wikimedia Commons

Истребительная авиация России постоянно совершенствуется, в настоящее время ведется разработка истребителя-перехватчика шестого поколения МиГ-41. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает ТАСС.

По его словам, самолет разрабатывается в рамках проекта перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП).

«Сегодня российская истребительная авиация постоянно совершенствуется: модернизируется парк уже стоящих на вооружении воздушных судов, разрабатываются, производятся, тестируются и внедряются новые перехватчики и высокоманевренные истребители», — подчеркнул Бондарев.

До этого Бондарев рассказал журналистам, что новый истребитель будет нести ракеты дальнего действия Р-37 «воздух-воздух».

Портал The National Interest писал, что российский истребитель МиГ-41 будет впечатляющей машиной. По мнению авторов материала, он будет обладать не только сверхзвуковой, но и гиперзвуковой скоростью. Кроме того, МиГ-41 будет способен выполнять задачи в космосе.

Ранее американская компания Lockheed Martin представила концепт истребителя шестого поколения.

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