В украинском Днепре произошел взрыв за минуты до объявления тревоги

В украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск) произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В сообщении говорится, что взрыв произошел за несколько минут до объявления воздушной тревоги.

Подробности не приводятся. Власти города ситуацию не комментировали.

По данным официального ресурса по оповещению населения, в настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

22 января на территории предприятия в подконтрольном Киеву Херсоне зафиксировали повреждения после взрывов.

Накануне взрывы произошли в Херсоне, Полтаве и Кропивницком.

В октябре 2022 года, после теракта на Крымском мосту, российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, часто на всей территории страны. Как подчеркивают в Министерстве обороны РФ, удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Союз ветеранов СВО предложил всем желающим приобрести именной дрон.