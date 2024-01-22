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Россиянам рассказали, стоит ли заклеивать камеру на смартфоне

Киберэксперт Власов: заклеивать камеру на смартфоне нет необходимости

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«Газета.Ru»

Заклеивать камеру на смартфоне или ноутбуке нет необходимости. Об этом интервью «Москве 24» рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов. По его словам, многие опасаются, что за ними через гаджеты будут следить, однако, в основном, это не более чем надуманная фобия.

«Нужно понимать, что по большому счету никому вы не нужны. Никто не будет тратить деньги на то, чтобы за вами следить, прослушивать ваши телефоны, если вы, конечно, не Ангела Меркель или не Макрон», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что у граждан гораздо больше шансов попасться на удочку телефонных мошенников.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк до этого предупреждала, что мошенники стали использовать новую схему обмана населения при помощи Системы быстрых платежей (СБП).

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при покупках на маркетплейсах.

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