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Глава СПЧ объяснил, кого коснется законопроект о конфискации имущества

Глава СПЧ Фадеев: закон о конфискации имущества не повлияет на релокантов

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Если законопроект о конфискации имущества за распространение фейков о российской армии утвердят, то изымать будут лишь то имущество, которое использовали для совершения преступления. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. На желающих вернуться в Россию релокантах документ никак не отразится, пояснил он в беседе с НСН.

При вынесении приговора об изъятии имущества его можно будет трижды обжаловать, завил Фадеев. Также он добавил, что лишь немногие покинувшие Россию граждане были обвинены в дискредитации и распространении фейков.

«Абсолютное большинство релокантов никаких преступлений не совершили. Если они захотят вернуться, ничто не может препятствовать их возвращению», — объяснил глава СПЧ.

Напомним, комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект в первом чтении. Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил важность обсуждаемого документа тем, что за фейки об армии грозят штрафы, а чаще их, по его мнению, распространяют покинувшие РФ граждане. Он назвал документ «обеспечительной нормой», подчеркнув, что все права на имущество и сбережения у виновных в дискредитации следует национализировать.

Россияне ранее оценили идею запретить релокантам работать в России.

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