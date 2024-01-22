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Москвичей предупредили о предстоящей метели

Синоптик Позднякова: метель ожидается в Москве 23 января

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Авилов Александр/РИА «Новости»

Во вторник, 23 января, в Москве ожидается метель, рассказала «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночью в столице будет -7…-9°C, небольшой снег, днем ожидается -2…-4°C.

«Снега днем будет достаточно, выпадет порядка 2–4 мм осадков, поднимется метель. Порывы ветра могут достигать 14–17 метров в секунду. Среда [ 24 января] станет самым теплым днем на этой неделе. Ночью температура будет около -2…-4°C, а днем составит 0…-2°C. Это на 2–3 градуса выше климатической нормы», — отметила синоптик.

В центре Москвы в среду может быть слабая оттепель, добавила она. В четверг, 25 января, температура воздуха составит -2…-7°C в течение всего дня, в пятницу — -3…-8°C, заключила Позднякова.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что начавшаяся неделя в Москве будет необычной для января, температура воздуха превысит климатическую норму. Первая волна потепления придет в столицу завтра, 23 января, вместе со слабым снегом, рассказал он.

Ранее сообщалось, что на Сахалине ожидается глубокий циклон с Японского моря.

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