В Кремле оценили проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о конфискации имущества за фейки об армии Российской Федерации.

«Пока идет работа на уровне народных избирателей. Мы пока не комментируем, пока считаем это преждевременным», — сказал представитель Кремля.

Общее отношение к законопроекту Песков также не стал высказывать, отметив, что это было бы некорректно.

15 января комиссия кабинета министров России по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны. Поправки предложили внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

22 января комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предполагающий конфискацию имущества лиц, распространяющих фейки об армии Российской Федерации и публично призывающих к осуществлению деятельности против безопасности государства.

Глава комитета Павел Крашенинников уточнил, что 24 января законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.