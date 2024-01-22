Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили проект о конфискации имущества за фейки об армии РФ

Песков не стал комментировать проект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о конфискации имущества за фейки об армии Российской Федерации.

«Пока идет работа на уровне народных избирателей. Мы пока не комментируем, пока считаем это преждевременным», — сказал представитель Кремля.

Общее отношение к законопроекту Песков также не стал высказывать, отметив, что это было бы некорректно.

15 января комиссия кабинета министров России по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны. Поправки предложили внести в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы.

22 января комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предполагающий конфискацию имущества лиц, распространяющих фейки об армии Российской Федерации и публично призывающих к осуществлению деятельности против безопасности государства.

Глава комитета Павел Крашенинников уточнил, что 24 января законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании.

Ранее СК огласил число уголовных дел о дискредитации ВС России за два года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами