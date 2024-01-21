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В Париже началась акция протеста из-за закона об иммиграции

В Париже началась акция против закона, ужесточающего правила иммиграции

В Париже несколько тысяч человек собрались на митинг против нового закона, ужесточающего правила иммиграции во Франции. Протестующие требуют от президента Эммануэля Макрона не подписывать документ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, противники нового закона называют его «победой крайне правых».

Колонна митингующих движется от площади Трокадеро к эспланаде Инвалидов. Среди манифестантов много выходцев из Африки. Они скандируют лозунги: «Франция — страна солидарности!», а также «Документы всем нелегалам!».

Парижане, собравшиеся на акцию, хотят повлиять на Конституционный совет страны, который 25 января планирует вынести решение о его соответствии конституции. Марш организован профсоюзами, деятелями культуры, науки и религии, множеством ассоциаций и партий левых: социалистами (PS), «Непокорившейся Францией» (LFI), коммунистами (PCF) и зелеными (EELV).

До этого в декабре сотни человек в Париже приняли участие в акции против нового закона, который ужесточил правила иммиграции во Франции.

Ранее министр здравоохранения Франции уволился из-за нового закона об иммиграции.

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