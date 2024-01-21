Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Высота сугробов в Москве превысила норму почти в 1,5 раза

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве превышают норму почти в 1,5 раза

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Высота сугробов в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал синоптик, за прошедшие сутки в столице зафиксированы только «следы» осадков, поэтому высота снежного покрова почти не изменилась. На ВДНХ зафиксирован 41 см снежного покрова, при этом норма 29 см, отметил он. В Тушино – 46 см. В Московской области самые большие сугробы в Коломне – 48 см.

«Такие показатели снега в среднем почти в 1,5 раза больше положенной нормы», — написал Тишковец.

По его словам, на следующей неделе существенных изменений в высоте сугробов не произойдет. Ожидаемая прибавка за счет небольших снегопадов будет нивелирована скоротечной оттепелью в середине недели, добавил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами