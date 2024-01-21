Высота сугробов в Москве превысила норму почти в 1,5 раза. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал синоптик, за прошедшие сутки в столице зафиксированы только «следы» осадков, поэтому высота снежного покрова почти не изменилась. На ВДНХ зафиксирован 41 см снежного покрова, при этом норма 29 см, отметил он. В Тушино – 46 см. В Московской области самые большие сугробы в Коломне – 48 см.

«Такие показатели снега в среднем почти в 1,5 раза больше положенной нормы», — написал Тишковец.

По его словам, на следующей неделе существенных изменений в высоте сугробов не произойдет. Ожидаемая прибавка за счет небольших снегопадов будет нивелирована скоротечной оттепелью в середине недели, добавил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории некоторых регионов РФ предстоят температурные аномалии.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.