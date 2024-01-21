В Горловке ранен мирный житель из-за попадания украинского снаряда в школу

Мирный житель получил ранение при попадании украинского снаряда в школу в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Как сообщил мэр, снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в школу №68 в поселке шахты имени Н. А. Изотова Никитовского района Горловки.

В ночь на 20 января бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, выпустив по населенному пункту 15 снарядов. Для ударов по городу украинские военные использовали ракетные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийские боеприпасы, в том числе с кассетной боевой частью.

Минздрав России сообщал, что бригада скорой помощи попала под обстрел в Горловке, фельдшер получила ранения. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщали, что в результате обстрела населенного пункта были ранены восемь человек.

Ранее в Белгороде рассказали об изменившемся отношении жителей к обстрелам со стороны ВСУ.