Великий Новгород отметил 80-ю годовщину освобождения от фашистов

На главных площадях Великого Новгорода прошли торжественные мероприятия в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте правительства Новгородской области.

В сквере Воинской славы открыли памятник, посвященный Героям Советского Союза — уроженцам Новгорода и Новгородского района. Скульптурная композиция создана по инициативе жителей и губернатора Андрея Никитина.

На площади Победы-Софийская состоялся парад, посвященный 80-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов зачитал приветственный адрес президента России Владимира Путина.

«Наш священный долг – хранить историческую правду о подвиге поколения победителей, о том, как их единство и сплоченность помогали преодолевать любые испытания. И потому так важны усилия всех неравнодушных людей, кто сберегает память о страницах Великой Отечественной войны, ведет архивную, поисковую работу, возвращает имена защитников Родины. Уверен, эта масштабная работа будет продолжаться по всей России, в том числе здесь, на Новгородчине», — говорится в поздравлении.

Также на мемориальном комплексе «Героям-освободителям Новгорода» состоялся торжественный митинг в честь празднования 80-летия освобождения Новгорода и новгородской земли от немецко-фашистских захватчиков. В рамках мероприятия прошло открытие монумента Победы после реконструкции.

Глава региона Андрей Никитин подчеркнул, что «у нас есть будущее, пока мы помним о наших героях».

В главном здании Новгородского музея-заповедника открылась выставка «1944», показывающая 1944 год, как поворотный момент в новейшей истории Великого Новгорода. Также Никитин вручил заслуженным новгородцам медали в честь 80-летия освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.

«Враг оставил после оккупации выжженную пустыню. Значительная часть жителей была уничтожена или вывезена на принудительные работы. Восстановление разоренных городов и сел требовало огромных усилий. Это был великий трудовой подвиг, о котором мы, наряду с героизмом солдат, не имеем права забывать», – сказал глава региона.

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий в филармонии прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.