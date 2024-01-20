В четырех регионах Украины прозвучала воздушная тревога

На Украине прозвучала тревога в Одессской, Николаевской, Черкассской и Кировоградской областях. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения.

В Одесской и Николаевской областях тревога прозвучала в 22:25 мск и длилась чуть менее двух часов. В Черкасской области сирены заревели в 23:26 мск и активны до сих пор. В Кировоградской области тревога звучит с 22:36 мск до настоящего момента.

18 января на всей территории Украины дважды объявили воздушную тревогу.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.