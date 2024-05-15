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Глава ФСВТС заявил о планомерном военно-техническом сотрудничестве России и Китая

Шугаев: военно-техническое сотрудничество России и КНР идет планомерно

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Global Look Press

Военно-техническое сотрудничество России с Китаем идет планомерно, на основании принятых сторонами документов. Об этом заявил глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.

«У нас с Китаем осуществляется планомерное сотрудничество на основании тех программных документов, которые у нас с ними подписаны», — сказал он.

До этого издание The Economist отметило, что частые встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина свидетельствуют об укреплении отношений между государствами.

Незадолго до того Госдеп США предостерег Китай от поддержки России в конфликте на Украине, если Пекин хочет иметь хорошие отношения с европейскими странами и другими государствами.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул прочность торгово-экономических отношений РФ и Китая.

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