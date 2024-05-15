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На Украине второй раз за день ввели аварийные отключения света

«Укрэнерго» второй раз за сутки ввела аварийные отключения света по всей стране

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Аварийные отключения света введены на всей территории Украины второй раз за сутки. Об этом сообщается на официальной странице национальной энергетической компании «Укрэнерго» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Компания «Укрэнерго» вводит контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что электричество будут отключать в период с 19:25 до 22:00 (совпадает с мск).

Утром 15 мая на всей территории Украины также ввели аварийные отключения света из-за нехватки энергетических мощностей. В период с 6:40 до 9:00 (совпадает с мск) промышленные компании и жилые дома во всех областях страны столкнулись с частичной остановкой энергетического питания. При этом объекты критической инфраструктуры продолжали работать в штатном режиме.

Накануне вечером на Украине произошла аналогичная ситуация. Компания «Укрэнерго» предупредила абонентов об аварийных отключениях света на всей территории государства в период с 21.00 до 00:00 (совпадает с мск).

Ранее жителей Украины призвали экономить электричество в течение всего года.

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