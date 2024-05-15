На Украине второй раз за день ввели аварийные отключения света

Аварийные отключения света введены на всей территории Украины второй раз за сутки. Об этом сообщается на официальной странице национальной энергетической компании «Укрэнерго» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Компания «Укрэнерго» вводит контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что электричество будут отключать в период с 19:25 до 22:00 (совпадает с мск).

Утром 15 мая на всей территории Украины также ввели аварийные отключения света из-за нехватки энергетических мощностей. В период с 6:40 до 9:00 (совпадает с мск) промышленные компании и жилые дома во всех областях страны столкнулись с частичной остановкой энергетического питания. При этом объекты критической инфраструктуры продолжали работать в штатном режиме.

Накануне вечером на Украине произошла аналогичная ситуация. Компания «Укрэнерго» предупредила абонентов об аварийных отключениях света на всей территории государства в период с 21.00 до 00:00 (совпадает с мск).

Ранее жителей Украины призвали экономить электричество в течение всего года.