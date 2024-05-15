Ученые нашли следы первых микробов, живших миллиарды лет назад

Немецкие ученые из Тюбингенского и Геттингенского университетов обнаружили характерные минеральные следы, указывающие на активность древнейших микробов на Земле. Возраст находок говорит о том, что эти организмы существовали на нашей планете около 4 млрд лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Специалисты нашли определенные минералы в глубинных гидротермальных источниках, расположенных на дне океана. По словам команды, одним из наиболее многообещающих элементов оказался железно-серный пирит. Он в изобилии встречается в гидротермальных зонах.

Пирит может образовываться непосредственно или вторично из минерала магнетита, когда он реагирует с обнаруженными вместе с ним богатыми серой флюидами. Важно отметить, что это происходит в различных формах.

«В наших анализах особенно интересным оказался пирит в его характерной сферической форме со структурой, похожей на структуру ягод малины. Он формируется таки образом лишь тогда, когда исходный материал — магнетит — был образован бактериями, восстанавливающими железо», — объяснил один из авторов исследования, профессор Андреас Капплер.

Микробиологи уточнили, что в отсутствие воздуха некоторые микроорганизмы могут расти и производить энергию, передавая электроны не кислороду (как это делают люди и животные), а окисленному железу.

В ходе эксперимента исследовательская группа смоделировала химическую реакцию магнетита с флюидами, богатыми серой. Для этого они взяли два образца магнетита, образованных как органическим, так и неорганическим способом. Их поместили в условия, имитирующие среду глубинных гидротермальных разломов.

В результате обе пробы преобразовались в различающийся по структуре пирит. Биологический магнетит привел к появлению пирита характерной сферической формы.

Ученые отметили, что подобные следы микробной жизни могут быть обнаружены на других планетах, где сохранилась геотермальная активность.

Ранее исследователи нашли на Марсе потенциальные свидетельства существования там микробов в далеком прошлом.