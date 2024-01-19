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В РФ разработают памятку о нормах поведения для мигрантов

Правительство РФ одобрило создание памятки о правилах поведения для мигрантов

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Кабинет министров РФ утвердил план по реализации концепции государственной миграционной политики в 2024-2025 годах, в котором предлагается создать памятку о правилах и нормах поведения для приезжающих в страну иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что реализацией данной инициативы займутся Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) и заинтересованные органы исполнительной власти. В том числе речь идет о высших органах исполнительной власти в регионах.

«Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов», — говорится в концепции.

18 января пресс-служба прокуратуры Тульской области сообщила, что суд оштрафовал 57-летнюю жительницу региона за фиктивную постановку мигрантов на учет. В апреле 2023 года женщина зарегистрировала шестерых иностранцев в непригодном для проживания помещении, в связи с чем инстанция обязала ее выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее Путин поручил кабмину разработать меры по адаптации детей мигрантов в школах.

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