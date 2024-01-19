Девушка подожгла квартиру бывшего парня и села в тюрьму на 6 лет

В Англии девушка подожгла квартиру бывшего парня и села в тюрьму на шесть лет, пишет Daily Mail.

Лорен Мари Тэлбот, устроившая поджог, попала на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. На кадрах видно, как 39-летняя британка зажигает баллон с газом и кидает его под дверь квартиры бывшего бойфренда.

К счастью, мужчины в этот момент не было дома. После того как Лорен была задержана сотрудниками полиции, ей предъявили обвинение в поджоге с риском для жизни. Тэлбот признала вину и была приговорена судом к тюремному заключению.

«Это вполне могло закончиться большим пожаром во всем многоквартирном доме, причинившим неисчислимый ущерб, и я надеюсь, что она подумает об этом во время своего пребывания в тюрьме», — добавил судья, зачитывая приговор.

Ранее в США женщина подожгла кровать бывшего, пока он спал с другой девушкой.