В МЧС раскрыли подробности крупного пожара на рынке в Челябинске

Крупный пожар на рынке «Восточный город» в Челябинске начался, когда рынок стал закрываться. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС.

По уточненным данным, на момент начала пожара людей в павильонах уже не было.

Сейчас сотрудники МЧС тушат огонь с помощью высотной техники. Основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания, защите соседних зданий и эвакуации людей из расположенного рядом торгового комплекса. На месте работают 96 спасателей и 36 единиц техники.

В ведомстве пояснили, что пока существует угроза распространения огня. Торговые ряды горят рядом с торговым комплексом «Европа-Азия», где началась эвакуация сотрудников и посетителей в превентивных целях, пояснили в МЧС.

Несколько дней назад пожар случился в Шахтах Ростовской области. Возгорание произошло на заводе. Очевидцы сообщили, что перед началом пожара слышали взрыв. Завод расположен в поселке Гидропривод, а возгорание, по предварительной информации, началось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Ранее на складе в Пензе произошел крупный пожар.