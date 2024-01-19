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Собаководам объяснили, зачем питомцу свое место в доме

Кинолог Голубев: собаке важно иметь собственное место в доме

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Depositphotos

Собаке необходимо собственное место в доме, независимо от того, спит питомец в кровати с хозяевами или нет. Об этом «Радио 1» рассказали в Российской кинологической федерации. По словам специалистов, у любимца должен быть угол, где он может уединиться и чувствовать себя в безопасности.

«Такое место лучше выбирать вдали от проходов и сквозняков, убедитесь, что собаке будет комфортно: зимой питомец не должен лежать на сквозняке, а летом под палящим солнцем. Можно приобрести мягкую лежанку или клетку», — сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чтобы определить, где собаке комфортнее всего, рекомендуется проследить, где она играет с любимой игрушкой или любит отдыхать.

До этого Голубев назвал плюсы и минусы совместного сна с собакой. По его словам, прежде чем пускать питомца в постель, необходимо взвесить все положительные и отрицательные аргументы. Насколько комфортным будет отдых в одной кровати с животным, зависит от его характера, породы и размера, отметил специалист.

Ранее кинолог рассказал, как меняется жизнь человека после появления собаки.

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