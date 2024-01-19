Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, которые помогут избежать изжоги

Врач Кашух: тушеные овощи помогут не допустить появления изжоги

close
100%
Freepik.com

В свой рацион питания важно включать тушеные или запеченные овощи, салаты с нежирными и некислыми заправками, бульоны и постное мясо, чтобы не допустить появления изжоги. Об этом Pravda.Ru рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Помимо этого, важно избегать переедания и нормализовать пищеварение, для этого нужно потреблять продукты, богатые клетчаткой. Например, крупы и овощи.

«Продукты с низким уровнем кислотности (бананы, дыня, цветная капуста, орехи) не провоцируют повышенную кислотность и также способствуют уменьшению изжоги. Продукты, содержащие большое количество воды (сельдерей, огурцы, арбуз), помогают снизить концентрацию желудочного сока и уменьшить изжогу», — продолжила врач.

Нежирное молоко и йогурт также помогут уменьшить изжогу. Однако лучше всего для борьбы с недугом скорректировать образ жизни, отметила Кашух. В частности, она рекомендует уменьшить порции блюд, избегать резких движений и стараться гулять после приема пищи.

Врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова до этого говорила «Газете.Ru», что изжогу могут вызывать разные причины, поэтому важно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и определения эффективной терапии — от коррекции питания до медикаментозной терапии.

Ранее врач рассказал, как избавиться от изжоги простым способом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами