Названы продукты, которые помогут избежать изжоги

В свой рацион питания важно включать тушеные или запеченные овощи, салаты с нежирными и некислыми заправками, бульоны и постное мясо, чтобы не допустить появления изжоги. Об этом Pravda.Ru рассказала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Помимо этого, важно избегать переедания и нормализовать пищеварение, для этого нужно потреблять продукты, богатые клетчаткой. Например, крупы и овощи.

«Продукты с низким уровнем кислотности (бананы, дыня, цветная капуста, орехи) не провоцируют повышенную кислотность и также способствуют уменьшению изжоги. Продукты, содержащие большое количество воды (сельдерей, огурцы, арбуз), помогают снизить концентрацию желудочного сока и уменьшить изжогу», — продолжила врач.

Нежирное молоко и йогурт также помогут уменьшить изжогу. Однако лучше всего для борьбы с недугом скорректировать образ жизни, отметила Кашух. В частности, она рекомендует уменьшить порции блюд, избегать резких движений и стараться гулять после приема пищи.

Врач-эндоскопист, врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова до этого говорила «Газете.Ru», что изжогу могут вызывать разные причины, поэтому важно обратиться к врачу для постановки точного диагноза и определения эффективной терапии — от коррекции питания до медикаментозной терапии.

Ранее врач рассказал, как избавиться от изжоги простым способом.