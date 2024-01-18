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Российская проводница выгнала из поезда кота одного из пассажиров

В Кирове проводница поезда выгнала из вагона кота пассажира, кота ищут неделю

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Кирове проводница поезда выгнала из вагона поезда кота одного из пассажиров. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в составе, следовавшем по маршруту ЕкатеринбургСанкт-Петербург 11 января. Во время стоянки поезда в Кирове проводница выпустила животное на улицу.

Кота по имени Твикс перевозил в переноске отец владельца. В какой-то момент животное выбралось из переноски и стало бродить по вагону, а проводница решила, что кот проник в поезд с улицы и выпустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

В пресс-службе Кировского МВД рассказали, что опросили проводницу. Женщина пояснила, что о гуляющем по вагоне коте ей сообщили другие пассажиры. Она попыталась выяснить, кому принадлежит питомец, но никто не откликнулся, поэтому она выставила животное на улицу.

По словам волонтеров, которые задействованы в поисках кота, животное может находиться в районе вокзала, автовокзала, поселка Чистых Прудов, микрорайоне Дружба.

Ранее хозяева кота Сергея из Зеленоградска сообщили, что питомец нашел новую работу после «увольнения» из магазина.

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