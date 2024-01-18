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Уволенный из-за анонимной жалобы кот Сергей сменит место работы

Кота Сергея из Зеленоградска ждет новая работа, у него появится Telegram-канал

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Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Уволенный после жалобы посетителя магазина в Зеленоградске кот Сергей готовится выйти на новую работу. Об этом изданию «Балтик Плюс» сообщил один из сотрудников магазина, в котором ранее был «трудоустроен» кот.

По словам опекуна кота, скоро у животного появится свой Telegram-канал «Кот Сергей 39».

«В нем будет появляться актуальная лента новостей о жизни кота Сергея и его прошлом», — пояснил опекун Сергея и сотрудник торговой точки, где работал кот.

Ранее Роспотребнадзор не разрешил «уволенному» коту Сергею вернуться в калининградский магазин.

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